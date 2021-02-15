شكرا لقرائتكم #وظائف فنية وهندسية شاغرة في شركة BAE SYSTEMS ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-15
#وظائف فنية وهندسية شاغرة في شركة BAE SYSTEMS
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
العناوين الفرعية
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تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:
وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشغل عمليات السرب (الظهران).
– مشرف التسلح/ التايفون (الطائف).
– فني دعم العمليات/ التايفون (الطائف).
التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 15 فبراير 2021م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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