وظائف شاغرة للخريجين وذوي الخبرة في مشروع البحر الأحمر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للخريجين وذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي الهندسة الكهربائية (للخريجين).

– أخصائي تطوير (للخريجين).

– أخصائي الهندسة الإنشائية (للخريجين).

– مهندس أول مشروع تقنية المعلومات.

– مدير الصحة والسلامة والبيئة.

– مدير التنفيذ والامتثال والتخطيط البيئي.

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأوضحت شركة البحر الأحمر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 15 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي:(هنا)



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