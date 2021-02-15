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#وظائف شاغرة في شركة أدوية الحكمة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-15

#وظائف شاغرة في شركة أدوية الحكمة

لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

العناوين الفرعية

أعلنت شركة أدوية الحكمة الدولية “hikmapharma”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة أدوية الحكمة:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– ممثل طبي: شهادة البكالوريوس في تخصص الصيدلة.

– فني تدفئة وتهوية وتكييف هواء: شهادة الدبلوم في تخصص التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.

التقديم على وظائف شركة أدوية الحكمة:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 15 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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