وظائف شاغرة في شركة أدوية الحكمة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

العناوين الفرعية

أعلنت شركة أدوية الحكمة الدولية “hikmapharma”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة أدوية الحكمة:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– ممثل طبي: شهادة البكالوريوس في تخصص الصيدلة.

– فني تدفئة وتهوية وتكييف هواء: شهادة الدبلوم في تخصص التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.

التقديم على وظائف شركة أدوية الحكمة:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 15 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



شارك الخبر