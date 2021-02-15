وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة الكهرباء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الكهرباء:

وأبرزت شركة الكهرباء، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس اتصالات: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الاتصالات.

– محلل التخطيط والميزانية: شهادة البكالوريوس في تخصص نظم المعلومات الإدارية، أو المجالات ذات الصلة.

طريقة التقديم على وظائف الشركة السعودية للكهرباء:

وأوضحت شركة السعودية للكهرباء، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 15 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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