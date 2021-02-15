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#وظائف شاغرة لدى الهيئة السعودية للمقاولين

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-15

#وظائف شاغرة لدى الهيئة السعودية للمقاولين

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين، المتخصصة بتنظيم وتطوير قطاع المقاولات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة السعودية للمقاولين:

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل العقود الإلكترونية.

– مسؤول الإحصاء والنشر.

– مسؤول تقييم التدريب.

– مسؤول الاستشارات والخدمات.

– مسؤول مشروع.

– مسؤول التسويق.

– مسؤول المشتريات.

– مسؤول العلاقات الحكومية.

– أخصائي اكتساب المواهب.

التقديم على وظائف الهيئة السعودية للمقاولين:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 15 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الشروط المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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