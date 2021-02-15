وظائف إدارية شاغرة لدى نسما القابضة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها “شركة الحافلات الحديثة المحدودة” في منطقة مكة المكرمة.

تفاصيل وظائف شركة نسما القابضة:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي التوظيف.

– منسق الموارد البشرية.

– مشرف إداري.

التقديم على وظائف شركة نسما القابضة:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 15 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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