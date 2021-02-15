وظائف فنية وإدارية شاغرة في مصفاة ساسرف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية “ساسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للشركة في محافظة الجبيل الصناعية.

شروط وظائف شركة مصفاة ساسرف:

وبيّنت شركة مصفاة ساسرف أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشغل معدات: شهادة الدبلوم في تخصص تكنولوجيا الهندسة الكيميائية، أو ما يعادلها.

– محلل مالي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف شركة مصفاة ساسرف:

وأوضحت شركة مصفاة ساسرف أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 15 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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