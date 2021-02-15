شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-15
وأضافت شركة المراعي أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي : أضغط هنـا.
وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة المراعي عن توفر وظائف شاغرة بعدة مسميات لحملة الدبلوم فما فوق بالرياض وحائل.
وأوضحت شركة المراعي أن الوظائف المتاحة على النحو التالي:
• مُشرف أول للموارد البشرية
• مسؤول مشتريات أول
• رئيس السلامة والصحة المهنية.
وأضافت شركة المراعي أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي : أضغط هنـا.
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