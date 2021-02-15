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وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-15

وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة المراعي عن توفر وظائف شاغرة بعدة مسميات لحملة الدبلوم فما فوق بالرياض وحائل.

وأوضحت شركة المراعي أن الوظائف المتاحة على النحو التالي:

• مُشرف أول للموارد البشرية

• مسؤول مشتريات أول

• رئيس السلامة والصحة المهنية.

وأضافت شركة المراعي أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي : أضغط هنـا.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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