شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-15 وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة المراعي عن توفر وظائف شاغرة بعدة مسميات لحملة الدبلوم فما فوق بالرياض وحائل. وأوضحت شركة المراعي أن الوظائف المتاحة على النحو التالي: • مُشرف أول للموارد البشرية • مسؤول مشتريات أول • رئيس السلامة والصحة المهنية. وأضافت شركة المراعي أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي : أضغط هنـا.

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