وظائف شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية لـ القوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بجازان، ومستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– طبيب مقيم طوارئ (عدد وظيفتين/ جازان): شهادة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة.

– نائب جراحة مخ وأعصاب (وادي الدواسر): شهادة الماجستير في تخصص جراحة المخ والأعصاب.

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 14 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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