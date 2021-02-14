وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– استشاري مواليد (الرياض).

– كبير أخصائيي علاج تنفسي (الرياض).

– ممرض ثانٍ (الرياض).

– مشرف التوزيع (الرياض).

– مساعد خدمات الطعام (الرياض).

– ممرض سريري (جدة).

– محلل سجلات (جدة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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