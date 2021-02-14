وظائف شاغرة لدى شركة الكفاح في 3 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من الدمام، والأحساء، والجبيل.

تفاصيل وظائف شركة الكفاح القابضة:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الموارد البشرية (الدمام).

– بائع قطع غيار (الدمام).

– محاسب ورشة عمل (الأحساء).

– أخصائي وسائل التواصل الاجتماعي (الدمام).

– فني معدات ثقيلة (الدمام).

– مشرف أملاك وعقارات (الجبيل).

– مهندس مدني لمراقبة الجودة (الدمام).

التقديم على وظائف شركة الكفاح القابضة:

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 14 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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