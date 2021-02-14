الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-14

#وظائف إدارية شاغرة لدى الهيئة العامة للأوقاف

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت الهيئة العامة للأوقاف، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الفرع الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للأوقاف:

وأبرزت الهيئة العامة للأوقاف، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول أمن المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو نظم المعلومات، أو إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– مستشار قانوني/ الأنظمة واللوائح: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على وظائف الهيئة العامة للأوقاف:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 14 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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