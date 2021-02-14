وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة السنبلة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة مجموعة السنبلة لتصنيع المواد الغذائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة والمتاجر التابعة لها في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف مجموعة السنبلة:

وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول سلسلة التوريد: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة سلسلة التوريد، أو اللوجستيات)، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير التجارة الحديثة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة، أو التسويق)، أو المجالات ذات الصلة.

– مراجع داخلي أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية)، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف مجموعة السنبلة:

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 14 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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