وظائف شاغرة لدى شركة الكهرباء في 3 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الرياض، وطريف، والقصيم.

تفاصيل وظائف شركة الكهرباء:

وأبرزت شركة الكهرباء، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– كيميائي (طريف).

– كيميائي (المحطة العاشرة بالوسطى).

– كيميائي (محطة القصيم المركزية).

– مهندس نقل (المركز الرئيسي بالوسطى).

طريقة التقديم على وظائف الشركة السعودية للكهرباء:

وأوضحت شركة السعودية للكهرباء، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 14 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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