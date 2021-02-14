وظائف إدارية شاغرة في هيئة السوق المالية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت هيئة السوق المالية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة السوق المالية:

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تطوير المنتجات الاستثمارية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، الاستثمار)، ويفضل شهادة الماجستير.

– أخصائي رقابة وتحليل السوق: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المالية، إدارة الأعمال، الإحصاء، الاقتصاد، إدارة نظم المعلومات، علوم الحاسب).

– أخصائي تطوير السياسات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة مالية، الاقتصاد، القانون، المحاسبة، نظم المعلومات، تقنية المعلومات).

– أخصائي أمن المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الحاسب الآلي، أمن المعلومات، الأمن السيبراني)، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على وظائف هيئة السوق المالية:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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