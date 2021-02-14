وظائف شاغرة في مركز الدراسات والبحوث الدفاعية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيس في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية:

وأبرزت إدارة المركز، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس برمجيات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الكمبيوتر، علوم الكمبيوتر والبرمجيات، هندسة الإلكترونيات).

– أخصائي تدريب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الموارد البشرية)، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية:

وأوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 أبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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