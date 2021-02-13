وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة يونيليفر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-13

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة يونيليفر السعودية “Unilever”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة يونيليفر السعودية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي الجودة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، الكيمياء).

– مدير عام: شهادة البكالوريوس في تخصص التجارة، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف شركة يونيليفر السعودية:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



