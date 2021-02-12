وظائف شاغرة لدى شركة نوماك في 3 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-13

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

العناوين الفرعية

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمحطات تحلية المياه في كل من رابغ، والشعيبة، والشقيق.

تفاصيل وظائف شركة نوماك:

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– نائب مدير عمليات الطاقة (رابغ).

– مشرف مراقبة الأجهزة (رابغ).

– فني ميكانيكي (رابغ).

– مشغل معدات (الشعيبة).

– فني أجهزة وتحكم (الشعيبة).

– فني أجهزة وتحكم (رابغ).

– مهندس مراقبة الحالة (الشقيق).

– مهندس مراقبة ورصد الحالة (رابغ).

– مهندس ميكانيكي (رابغ).

التقديم على وظائف شركة نوماك:

وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



