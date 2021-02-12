وظائف شاغرة في جمعية ذوي الإعاقة بالأحساء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

العناوين الفرعية

أعلنت جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجمعية في محافظة الأحساء.

تفاصيل وظائف جمعية ذوي الإعاقة:

وبيّنت الجمعية أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص المحاسبة.

– مراجع داخلي: شهادة البكالوريوس فأعلى في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة).

– سائق نقل خفيف: شهادة الثانوية العامة + رخصة قيادة عمومي.

طريقة التقديم على وظائف جمعية ذوي الإعاقة:

وأوضحت الجمعية، أنّ على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])، مشيرة إلى أن التقديم مُتاحٌ بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 فبراير 2021م.