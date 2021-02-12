وظائف إدارية وصحية شاغرة في جمعية زهرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت الجمعية الخيرية الصحية لتوعية المجتمع بسرطان الثدي “جمعية زهرة”، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة، لحمَلة الشهادة الجامعية في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الجمعية في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف جمعية زهرة:

وبيّنت الجمعية أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– نائب الرئيس للتطوير والتميز المؤسسي: الشهادة الجامعية في تخصصات: (إدارة الجودة، إدارة أعمال، إدارة عامة).

– نائب الرئيس للتسويق وتنمية الموارد المالية: الشهادة الجامعية في تخصصات: (إدارة أعمال، إدارة عامة، مالية، تسويق).

– أمين صندوق: الشهادة الجامعية في تخصص المحاسبة.

– مدير المبيعات: الشهادة الجامعية في تخصصات: (إدارة أعمال، إدارة عامة، تسويق).

– مدير وحدة التطوع: الشهادة الجامعية في تخصصات: (إدارة أعمال، إدارة).

– مدير إدارة شؤون الأبحاث: الشهادة الجامعية في تخصصات: (صحة، صيدلة)، أو أي تخصص طبي.

التقديم على وظائف جمعية زهرة:

وأوضحت الجمعية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)