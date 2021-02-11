وظائف إدارية شاغرة في شركة سار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “أخصائي أول تقنية المعلومات”؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

شروط وظائف شركة الخطوط الحديدية:

وأبرزت شركة سار، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو تقنية أمن المعلومات)، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

طريقة التقديم على وظائف شركة سار:

وأوضحت شركة سار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 فبراير 2021م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

