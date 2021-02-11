17 #وظيفة شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– صيدلاني ثانٍ (عدد 5 وظائف/ الرياض).

– أخصائي الصيدلية السريرية (الرياض).

– طبيب متخصص/ وحدة المسالك البولية للبالغين (الرياض).

– سكرتير ثانٍ (الرياض).

– سكرتير أول (الرياض).

– كبير التقنيين الطبيين (المدينة المنورة).

– صيدلاني ثالث (المدينة المنورة).

– مشرف المختبر الطبي (المدينة المنورة).

– أخصائي مختبر (المدينة المنورة).

– فني مختبر (المدينة المنورة).

– مساعد مختبرات (المدينة المنورة).

– كبير المساعدين الفنيين (المدينة المنورة).

– ناسخ طبي (المدينة المنورة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

