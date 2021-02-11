وظائف شاغرة للجنسين في مشروع نيوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع مدينة نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول تطوير الأعمال/ المنتجات الغذائية والطبيعية: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو مجال متعلق بالغذاء.

– مدير الاتصالات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، أو التسويق، أو الصحافة، أو العلاقات العامة)، أو أي مجال ذي الصلة.

– مدير تطوير أعمال قطاع الأغذية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الغذاء، أو الزراعة)، ويفضل شهادة الماجستير.

– قائد خدمات التنقل الكهربائية: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 11 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).

