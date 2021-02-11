وظائف شاغرة لدى متاجر بنده في 4 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في كل من الرياض، وجدة، ونجران، وأبها.

تفاصيل وظائف شركة بنده للتجزئة:

وأبرزت شركة بنده أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدرب التجزئة (الرياض).

– ممثل مبيعات/ الكترونيات (عدد وظيفتين/ جدة).

– مستشار التجميل (جدة).

– موظف خدمة خضار (عدد وظيفتين/ نجران).

– موظف خدمة خضار (عدد وظيفتين/ أبها).

التقديم على وظائف شركة بنده للتجزئة:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 11 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 أبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



