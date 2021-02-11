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#وظائف إدارية شاغرة في الاتصالات السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-11

#وظائف إدارية شاغرة في الاتصالات السعودية

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل أول مزايا الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

– أخصائي إدارة المنتجات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، والاقتصاد، ونظم المعلومات الإدارية).

التقديم على وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأوضحت شركة الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 11 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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