وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة المراعي:

وأبرزت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول مشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو المجالات ذات الصلة.

– رئيس قسم الصحة والسلامة والأمن: شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص الأمن والسلامة.

التقديم على وظائف شركة المراعي:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



