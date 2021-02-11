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#وظائف إدارية وفنية شاغرة بشركة نماء المنورة
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
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أعلنت شركة نماء المنورة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في منطقة المدينة المنورة.
تفاصيل وظائف شركة نماء المنورة:
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– رئيس حسابات (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).
– مشرف تقنية والآلات: شهادة الدبلوم في تخصص الميكانيكا.
التقديم على وظائف شركة نماء المنورة:
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 مايو 2021م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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