الموارد البشرية تبدأ القبول ببرنامج فني رعاية مرضى للجنسين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرنامج “فني رعاية مرضى”، للجنسين من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

شروط وظائف برنامج فني رعاية مرضى:

وبيّنت الوزارة، أنّ شروط البرنامج هي:

– أن يكون المتقدم/ المتقدمة سعودي الجنسية، أو ممن تنطبق عليهم شروط المواطنة.

– ألا يكون المتقدم على رأس العمل خلال الـ 90 يومًا الماضية.

– أن يكون حاملاً لدرجة البكالوريوس بمعدل لا يقل عن (3 من 5) أو ما يعادلها في التخصصات التالية: (أحياء، أحياء دقيقة، تقنية حيوية، فيزياء، كيمياء، كيمياء حيوية).

– توفر شهادة اللغة الإنجليزية لأحد الاختبارات المعتمدة.

طريقة التقديم على برنامج فني رعاية مرضى:

وأوضحت الوزارة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 قبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج والمستندات المطلوبة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)