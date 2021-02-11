48 #وظيفة صحية شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية لـ القوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بالجنوب، ومستشفيات القوات المسلحة بالطائف.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول طبيب طب وقائي.

– ممرض قانوني أول/ مركز الرعاية النفسية (عدد 3 وظائف).

– ممرض قانوني أول/ العناية المركزة للأطفال (عدد وظيفتين).

– ممرض قانوني أول/ العيادات الخارجية (عدد 7 وظائف).

– ممرض قانوني أول/ العناية المركزة أمراض الكلى (عدد وظيفتين).

– ممرض قانوني أول/ العناية المركزة أورام (عدد 6 وظائف).

– ممرض قانوني أول/ وحدة العناية المركزة (عدد 3 وظائف).

– ممرض قانوني أول/ طوارئ (عدد 5 وظائف).

– ممرض قانوني أول/ وحدة جراحة اليوم الواحد (عدد 6 وظائف).

– ممرض قانوني أول/ أمراض الكلى.

– ممرض قانوني أول/ العناية المركزة لحديثي الولادة (عدد 6 وظائف).

– ممرض قانوني أول/ العمليات (عدد 3 وظائف).

– ممرض قانوني أول/ الأطفال (عدد 3 وظائف).

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ 10 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



