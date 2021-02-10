وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة الكهرباء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الكهرباء :

وأبرزت شركة الكهرباء، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل المحاسبة.

– مهندس نقل.

– أخصائي إدارة المخاطر.

– محلل أول إدارة المخاطر/ العلاقات العامة.

– محلل أول إدارة المخاطر/ المالية.

– ممثل اكتساب المواهب.

طريقة التقديم على وظائف الشركة السعودية للكهرباء:

وأوضحت شركة السعودية للكهرباء، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 10 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

