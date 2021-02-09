15 #وظيفة شاغرة لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-09

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية وهندسية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– مساعد أول سلسلة الإمدادات (عدد 6 وظائف).

– محلل اتفاقيات سلسلة الإمدادات.

– مشرف المستودعات.

– مساعد المواد.

– منسق إكلينيكي للطب الاتصالي.

– كبير أخصائيي علاج تنفسي.

– اختصاصي سريري.

– كبير مهندسي أجهزة طبية (عدد وظيفتين).

– مهندس أجهزة طبية أول.

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



