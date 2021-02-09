وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالعلا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-09

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية لمحافظة العلا:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– منسق الأحداث: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو المجالات ذات الصلة.

– موظف إزالة الكتابة على الجدران: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف الهيئة الملكية لمحافظة العلا:

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 9 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

