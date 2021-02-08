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#وظائف شاغرة في شركة عبداللطيف جميل

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-08

#وظائف شاغرة في شركة عبداللطيف جميل

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

العناوين الفرعية

أعلنت شركة عبداللطيف جميل المتحدة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة عبداللطيف جميل المتحدة:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تقنية المعلومات.

– مهندس تخطيط.

– محلل المخاطر والامتثال.

– مدير التسويق.

التقديم على وظائف شركة عبداللطيف جميل المتحدة:

وأوضحت شركة عبداللطيف جميل، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 8 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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