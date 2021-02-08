15 #وظيفة شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

العناوين الفرعية

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وفنية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة، وجدة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– طبيب متخصص/ العظام والعضلات (الرياض).

– منسق جودة ونوعية (الرياض).

– سكرتير ثانٍ (الرياض).

– ميكانيكي عام ثانٍ (الرياض).

– أخصائي أتمتة الصيدلة والخدمات المساندة (المدينة المنورة).

– كبير الصيادلة (المدينة المنورة).

– صيدلاني سريري (المدينة المنورة).

– صيدلاني أول (المدينة المنورة).

– صيدلاني ثانٍ (المدينة المنورة).

– صيدلاني ثالث (المدينة المنورة).

– مساعد صيدلاني (المدينة المنورة).

– مساعد صيدلي أول (المدينة المنورة).

– مساعد الرعاية الدوائية (المدينة المنورة).

– كاتب (المدينة المنورة).

– استشاري مشارك الأعصاب للأطفال (جدة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



