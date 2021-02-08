وظائف شاغرة في مشروع البحر الأحمر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير التخطيط البيئي وتطوير السياسات: شهادة الدكتوراه في تخصصات: (التنمية المستدامة، أو إدارة الكربون، أو البيئة، أو علم الأحياء أو العلوم البيئية، أو التخطيط البيئي، أو السياسة، أو التطوير القانوني)، أو المجالات ذات الصلة.

– أخصائي أفلام: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأوضحت شركة البحر الأحمر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 8 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)



