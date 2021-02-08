الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-08

#وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للمقاولين

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين، المتخصصة بتنظيم وتطوير قطاع المقاولات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة السعودية للمقاولين:

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير رأس المال البشري: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير خدمات المقاولات: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف الهيئة السعودية للمقاولين:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 8 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الشروط المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



