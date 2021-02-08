وظائف إدارية شاغرة في الهيئة الملكية بالعلا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المكتب الرئيسي بالهيئة الملكية في محافظة العلا.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية لمحافظة العلا:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– منسق الإعلام والاتصال: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

– محرر وسائل الإعلام والاتصال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإعلام، أو التسويق).

التقديم على وظائف الهيئة الملكية لمحافظة العلا:

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 8 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



