وظائف شاغرة في مركز الدراسات والبحوث الدفاعية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيس في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية:

وأبرزت إدارة المركز، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس إلكترونيات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الإلكترونيات، تصميم دوائر الإشارة الرقمية أو المختلطة).

– أخصائي الشبكات والاتصالات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (أنظمة وشبكات الكمبيوتر، أو علوم الكمبيوتر، أو تقنية المعلومات).

– مهندس تصميم أنظمة مدمجة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التحكم الآلي، الحاسب الآلي، الإلكترونيات، الهندسة الكهربائية، هندسة الاتصالات).

التقديم على وظائف مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية:

وأوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 8 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



