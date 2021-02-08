وظائف إدارية شاغرة في الخطوط السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف الخطوط الجوية السعودية:

وأبرزت الشركة، أنَّ شروط الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير تخطيط الميزانية التشغيلية والأداء.

– مدير عمليات الخزانة.

– مدير مراقبة الشركات.

– مدير الميزانية الرأسمالية.

– مدير الحسابات.

التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 8 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

