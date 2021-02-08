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#وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى الملاحة الجوية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-08

#وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى الملاحة الجوية

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة خدمات الملاحة الجوية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير مركز دفاع الأمن السيبراني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو تقنية المعلومات)، أو ما يعادلها.

– مهندس مراقبة: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة خدمات الملاحة الجوية:

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 8 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط البرنامج التدريبي، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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