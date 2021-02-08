الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-08

الخطوط السعودية تعلن عن وظائف للنساء في عدة مدن

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عبر موقعها الإلكتروني بوابة التوظيف، عن توفر وظائف نسائية شاغرة لحملة الثانوية فما فوق بعدة مدن بالمملكة، للعمل ضمن طاقم الخدمة الجوية، واشترطت الشركة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

واشترطت الشركة ما يلي:

• أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية

• شهادة الثانوية العامة فما فوق، تحقيق المستوى المطلوب في اللغة الإنجليزية – درجة لا تقل عن 72 في اختبار اللغة الإنجليزية (STEP) (الحصول على درجة الاختبار في مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ التقديم على الوظيفة، ولن يقبل أي اختبارات أخرى).

• أن يكون العمر ما بين 20 إلى 30 سنة (حسب التقويم الميلادي).

• أن يبلغ الحد الأدنى لطول الذراع مع رفعه 212 سم حتى أطراف أصابع اليد، وتناسب الطول والوزن وأن تكون لائقة طبياً.

• شهادة الثانوية العامة أو مؤهل علمي أعلى موضح فيه المعدل الإجمالي – المعدل التراكمي (السجل الدراسي).

• إرفاق معادلة من وزارة التعليم إذا كانت الشهادة من خارج المملكة، إرفاق ما يثبت درجة اختبار (STEP) من قياس.

وشددت الشركة على أن عدم إرفاق جميع الطلبات المطلوبة سيتم استبعاد طلب التوظيف: السيرة الذاتية، بطاقة الهوية الوطنية صالحة لمدة 6 أشهر على الأقل، جواز سفر سارٍ المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل.

وأشارت الخطوط السعودية، إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـا.



