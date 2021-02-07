وظائف شاغرة في شركة الشايع للتجارة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-07

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

العناوين الفرعية

أعلنت شركة الشايع للتجارة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الشايع للتجارة:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– استشاري مبيعات: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي مجال ذي الصلة.

– مدير مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.

– مساح الكميات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو المساحة).

التقديم على وظائف شركة الشايع للتجارة:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 7 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 أبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

