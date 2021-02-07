20 #وظيفة شاغرة لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-07

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وهندسية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في منطقة المدينة المنورة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– تقني تخدير.

– أخصائي تصوير أشعة مقطعية.

– كبير أخصائيي تصوير الأشعة الصوتية.

– كبير أخصائيي التصوير الإشعاعي.

– كبير أخصائيي علاج تنفسي.

– أخصائي علاج تنفسي.

– كبير المساعدين الفنيين.

– أخصائي تغذية علاجية ثانٍ.

– فني مختبر.

– ناسخ طبي.

– فني ثانٍ إمداد غرف العمليات.

– ممثل ثانٍ خدمات دعم الأشعة.

– فني إمدادات.

– فني مواد معقمة/ مستودعات طبية.

– منسق الجدولة وإدارة البيانات.

– مساعد مختبرات.

– مدير إدارة هندسة الأجهزة الطبية.

– كبير مهندسي أجهزة طبية.

– مهندس أجهزة طبية ثانٍ.

– مهندس أجهزة طبية أول.

طريقة التقديم على وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

