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وظائف للرجال والنساء لدى صندوق الاستثمارات العامة
متابعات الخليج 365 - الرياض
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أعلن صندوق الاستثمارات العامة بالرياض عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء بالمسميات والشروط والتفاصيل الموضحة أدناه:
تفاصيل الوظائف
• مساعد أول – أخصائي إدارة الاستثمارات Investment Management Professional – Sr. Associate: بكالوريوس في أحد التخصصات إدارة أعمال، مالية أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال صناعة الاستثمار أو استشارات الاستثمار.
• مساعد نائب الرئيس التنفيذي – أخصائي إدارة الاستثمارات – Investment Management Professional – Assistant Vice President : بكالوريوس في أحد التخصصات إدارة أعمال، مالية وخبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال صناعة الاستثمارات أو استشارات الاستثمار.
• محلل أبحاث اكتساب المواهب – Talent Acquisition – Research Analyst: بكالوريوس في أحد التخصصات إدارة الأعمال، الموارد البشرية أو ما يعادلهم ولا يشترط توفر الخبرة.
ومن ضمن الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس.
وأوضح صندوق الاستثمارات العامة أنه سيتم التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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