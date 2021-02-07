الموارد البشرية بالسعودية تعلن عن وظائف شاغرة

محمد الفلاح - الأحد 7 فبراير 2021

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن توافر أكثر من 140 فرصة وظيفية شاغرة لحاملي كافة المؤهلات من الرجال والنساء.



وأوضح الإعلان أن المجالات المطلوبة هي (إدارة – مالية – تسويق – مبيعات – تحصيل – موارد بشرية – خدمة عملاء – إدخال بيانات – علاقات عامة) وفق صحيفة عاجل.

ولفت الإعلان إلى أن مسميات (مدير حسابات وميزانية – كاتب شؤون موظفين – مندوب مبيعات – كاتب استقبال عام – كاتب إداري – مشرف خدمات نقل – اختصاصي تسويق – مسؤول تسويق – كاتب بيانات عام – كاتب بيانات – مشرف عمال – فني حسابات – كاتب إدخال بيانات– مدخل بيانات – كاتب شؤون موظفين– مسؤول إداري –اختصاصي تسويق– كاتب تكاليف– مساعد إداري– مندوبة مبيعات– مشرف قاعدة بيانات – منظم برامج إعلامية – مستشار تسويق – مبرمج – اختصاصي تسويق – مترجم – كاتب شؤون أفراد – مندوب مشتريات).