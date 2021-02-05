وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مشروع القدية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-05

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة القدية للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية في العاصمة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة القدية للاستثمار:

وبيَّنت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير تطوير التصاميم.

– مساعد إداري.

– تنفيذي مشروع/ حافة العالم.

– مساعد مدير التخطيط والتحليل المالي.

– تنفيذي مشروع/ المجمع التجاري.

– مدير عمليات التحليل المالي.

– منسق إدارة مشروع.

– مدير أنظمة الإضاءة.

– مساعد التدقيق الداخلي.

– مستشار قانوني أول.

– مساعد أول النمذجة.

– مساعد أول التدقيق الداخلي.

– تنفيذي مشروع/ المدرسة الرياضية.

التقديم على وظائف شركة القدية للاستثمار:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



