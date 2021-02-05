وظائف شاغرة للجنسين في جمعية آمال للتنمية الأسرية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-05

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت جمعية آمال للتنمية الأسرية بخميس مشيط، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر مجموعة من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجمعية في محافظة خميس مشيط.

تفاصيل وظائف جمعية آمال للتنمية الأسرية:

وأبرزت الجمعية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي علاقات عامة وإعلام.

– أخصائي تنمية موارد مالية.

– أخصائي حوكمة.

– أخصائي تطوّع.

– حارس أمن.

التقديم على وظائف جمعية آمال للتنمية الأسرية:

وأوضحت الجمعية أن على الراغبين والراغبات بالتقديم تسجيل طلباتهم إلكترونيًّا، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)، مشيرة إلى أن آخر موعد لاستقبال الطلبات في يوم الخميس 6/ 7/ 1442هـ الموافق 18 فبراير 2021م.