وظائف شاغرة للجنسين بشركة الرقيب في 4 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-05

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الرياض، وجدة، والخبر، والهفوف.

تفاصيل وظائف شركة الرقيب التجارية:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق التسليم (الرياض).

– ممثل خدمة الضيوف/ أمين الصندوق (للسعوديين/ الرياض).

– ممثل خدمة الضيوف/ أمين الصندوق (للسعوديين/ جدة).

– منسق مشروع (الخبر).

– محلل نظم (للسعوديين/ الخبر).

– ممثل خدمة الضيوف/ أمين الصندوق (للسعوديين/ الهفوف).

– أخصائي/ أخصائية مبيعات (الهفوف).

– منسق التسليم (الخبر).

التقديم على وظائف شركة الرقيب التجارية:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

