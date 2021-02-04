52 #وظيفة شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-05

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

العناوين الفرعية

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية لـ القوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومستشفى القوات المسلحة بالقصيم، ومستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة، ومستشفى القوات المسلحة بالجنوب.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب نائب غرفة الطوارئ (عدد وظيفتين).

– استشاري أمراض الدم.

– طبيب نائب نساء وولادة (عدد وظيفتين).

– طبيب نائب عيون.

– طبيب نائب حشو جذور/ إصلاح أسنان (عدد وظيفتين).

– طبيب نائب أول طوارئ.

– طبيب نائب أول طب أسرة ومجتمع (عدد وظيفتين).

– طبيب نائب أول جلدية.

– ممرضة مكافحة عدوى (عدد وظيفتين).

– طبيب مقيم طوارئ (عدد 3 وظائف).

– طبيب مقيم طب أسرة ومجتمع (عدد 3 وظائف).

– معلمة تثقيف صحي.

– مشرفة تمريض.

– فني جبائر/ عظام.

– فني تعقيم.

– طبيب نائب عظام.

– طبيب نائب طب أسرة أسنان.

– طبيب نائب أنف وأذن وحنجرة.

– طبيب مقيم أطفال.

– صيدلي أول.

– استشاري مكافحة عدوى.

– استشاري علم الأمراض السريرية.

– استشاري طب نفسي.

– استشاري طب نساء وولادة.

– استشاري طب طوارئ (عدد 3 وظائف).

– استشاري طب باطنة.

– استشاري طب أسرة ومجتمع.

– استشاري أشعة.

– أخصائي سحب دم.

– أخصائي أشعة (عدد وظيفتين/ للنساء).

– أخصائي تثقيف صحي.

– طبيب نائب طوارئ.

– أخصائي صحة عامة (عدد 3 وظائف).

– طبيب مقيم طوارئ (عدد 3 وظائف).

– استشاري باطنية وأمراض معدية.

– أخصائي علاج وظيفي.

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ 4 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

