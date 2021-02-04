وظائف إدارية وصحية شاغرة بمركز أرامكو الطبي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-04

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلن مركز أرامكو الطبي للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أمن تقنية المعلومات.

– أخصائي أول أمن تقنية المعلومات.

– محلل أول أمن تقنية المعلومات.

– مدرب تمريض إكلينيكي.

– أخصائي أول تحسين جودة الرعاية الصحية.

– ممرض مساعد/ عام.

التقديم على وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

